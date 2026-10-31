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Mohali News: संगरूर रैली से पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकेगी कांग्रेस

Sat, 31 Oct 2026 02:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:12 AM IST
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Congress to sound the election bugle in Punjab from the Sangrur rally
सुखपाल खैहरा ने मोहाली के तीन विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक
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खरड़। मोहाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2 नवंबर को संगरूर में होने वाली कांग्रेस रैली की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने खरड़, एसएएस नगर और डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। खैहरा ने बताया कि रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और मोहाली जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। संगरूर रैली के बाद माझा, दोआबा और मालवा में भी रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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