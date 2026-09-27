Mohali News: घग्गर नदी पर बनेगा आधुनिक पुल, आवाजाही होगी आसान, बारिश में नहीं थमेगा यातायात
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
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डेराबस्सी। जीरकपुर और डेराबस्सी के बीच आवाजाही करने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। मुबारिकपुर के पास घग्गर नदी पर करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल मौजूदा काजवे की जगह लेगा और डेढ़ साल में बनकर तैयार होने का लक्ष्य है। इससे बरसात के दौरान भी यातायात बाधित नहीं होगा और आवाजाही सुगम व सुरक्षित बनेगी।
मौजूदा काजवे बरसात के दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने पर अक्सर बंद हो जाता है। इससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ता है। पंजाब सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। एसडीएम अमित गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए नए पुल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह पुल जीरकपुर और डेराबस्सी के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा। परियोजना को तय समय में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। यह पुल जीरकपुर, डेराबस्सी, मुबारिकपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बनाएगा।
मॉनसून में नहीं रुकेगी आवाजाही
मौजूदा काजवे बरसात के दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने पर अक्सर बंद हो जाता है। हिमाचल क्षेत्र से आने वाले पानी के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में जीरकपुर और डेराबस्सी के बीच आवाजाही रोकनी पड़ती है। लोगों को लंबी दूरी वाले वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ता है। नया पुल मौजूदा काजवे से अधिक ऊंचाई पर बनेगा, जिससे यह समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान भी संपर्क बना रहेगा।
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बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत
यह पुल पूरे वर्ष वाहन चालकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जीरकपुर-डेराबस्सी के बीच आवाजाही पहले से अधिक आसान हो जाएगी। मुबारिकपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। वाहन चालकों को अब वैकल्पिक और लंबे रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों का समय बचेगा। साथ ही, ईंधन का खर्च भी कम होगा।
परियोजना का विवरण
यह आधुनिक पुल ओल्ड कालका रोड पर मुबारिकपुर के पास घग्गर नदी पर बनेगा। परियोजना की लागत करीब 30 करोड़ रुपये है। पंजाब सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। पुल का निर्माण कार्य डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाना है। यह क्षेत्र की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए आवश्यक था।
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मौजूदा काजवे बरसात के दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने पर अक्सर बंद हो जाता है। इससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ता है। पंजाब सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। एसडीएम अमित गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए नए पुल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह पुल जीरकपुर और डेराबस्सी के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा। परियोजना को तय समय में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। यह पुल जीरकपुर, डेराबस्सी, मुबारिकपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बनाएगा।
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मॉनसून में नहीं रुकेगी आवाजाही
मौजूदा काजवे बरसात के दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने पर अक्सर बंद हो जाता है। हिमाचल क्षेत्र से आने वाले पानी के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में जीरकपुर और डेराबस्सी के बीच आवाजाही रोकनी पड़ती है। लोगों को लंबी दूरी वाले वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ता है। नया पुल मौजूदा काजवे से अधिक ऊंचाई पर बनेगा, जिससे यह समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान भी संपर्क बना रहेगा।
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बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत
यह पुल पूरे वर्ष वाहन चालकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जीरकपुर-डेराबस्सी के बीच आवाजाही पहले से अधिक आसान हो जाएगी। मुबारिकपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। वाहन चालकों को अब वैकल्पिक और लंबे रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों का समय बचेगा। साथ ही, ईंधन का खर्च भी कम होगा।
परियोजना का विवरण
यह आधुनिक पुल ओल्ड कालका रोड पर मुबारिकपुर के पास घग्गर नदी पर बनेगा। परियोजना की लागत करीब 30 करोड़ रुपये है। पंजाब सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। पुल का निर्माण कार्य डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाना है। यह क्षेत्र की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए आवश्यक था।