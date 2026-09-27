Mohali News: मोहाली में छात्रों ने चित्रों से दिया नशामुक्ति का संदेश

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इंस्पेक्टर जैदीप जाखड़, एसएचओ जनक राज, हवलदार गुरनेक सिंह और हवलदार हरप्रीत सिंह ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। गीगेमाजरा के साथ देवी नगर बरवाला और कुरड़ी स्कूलों के छात्रों ने भी इसमें भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। स्कूलों के प्रिंसिपलों ने पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना की और धन्यवाद दिया।

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मोहाली। स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम के तहत सरकारी सीएसई स्कूल गीगेमाजरा में एक ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में जागरूकता फैलाना था। विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों और नशामुक्त समाज का संदेश दिया। यह प्रतियोगिता पंजाब के स्पेशल डीजीपी कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन के दिशा-निर्देशों पर हुई। एसएसपी वरुण शर्मा और एसपी नवरीत सिंह विर्क के आदेशों के तहत इसका आयोजन किया गया।