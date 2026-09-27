Mohali News: पांच वर्ष में लगाए करीब 35 हजार पौधे
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:16 AM IST
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मोहाली। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर पर्यावरण प्रेमी केके सैनी ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ मानव जीवन, पशु-पक्षियों और जीव-जंतुओं का आधार है। सैनी ने अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भाई घनैया जी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी और सोशल सब्सटांस ने पांच वर्ष में करीब 35 हजार औषधीय पौधे मुफ्त वितरित किए हैं। सैनी ने लोगों से पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने, पानी बचाने, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और आसपास सफाई रखने की अपील की। उन्होंने स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम और पौधरोपण अभियान चलाकर बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की बात कही। सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हराभरा और स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकते हैं।
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