बिना चालान सामान उठाने पर चोरी की शिकायत दर्ज कराएं : वासु रंजन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:15 AM IST
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जीरकपुर। पंजाब कांग्रेस नेता वासु रंजन ने वीआईपी रोड पर नगर काउंसिल की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों से बातचीत की। रंजन ने कहा कि बिना चालान, रसीद या जब्ती मेमो के सामान उठाए जाने पर पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने नगर काउंसिल से 48 घंटे के भीतर उठाया गया सामान लौटाने की मांग की। रंजन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। इसमें नोटिस, चालान और निर्धारित प्रक्रिया शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों की रोजी-रोटी प्रभावित करने वाली कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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