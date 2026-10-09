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Mohali News: पंजाब में चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी लोजपा, 117 सीटों पर उतरने का ऐलान

Fri, 09 Oct 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:36 AM IST
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LJP gears up to strengthen its electoral base in Punjab; announces plans to contest all 117 seats.
मोहाली। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पंजाब-चंडीगढ़ प्रभारी के.पी. चौधरी ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कार्यकर्ता चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, नशा, पलायन, कानून-व्यवस्था, पानी और उद्योग पार्टी के प्रमुख मुद्दे होंगे। चौधरी ने नए उद्योग स्थापित करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात कही। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण व खाद उचित दाम पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में पंजाब संयोजक रविंदरपाल सिंह बावा, सुखमिंदर सिंह ग्रेवाल, पंकज भारद्वाज सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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