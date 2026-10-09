Mohali News: नयागांव में अवैध रैंपों पर चला नगर परिषद का बुलडोजर

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नगर परिषद की हालिया बैठक में पार्षदों ने घरों और दुकानों के बाहर बनाए गए रैंपों का मुद्दा उठाया था। पार्षद जगतार सिंह भोटी ने कहा था कि रैंपों के कारण राहगीरों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है तथा दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। पार्षद भूपेंद्र सिंह भूप्पी ने सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण बर्दाश्त न करने की बात कही और कार्रवाई की शुरुआत अपने वार्ड से करने का सुझाव दिया था। विज्ञापन

बैठक के बाद नगर परिषद प्रधान सुरेंद्र कौशिक बबल ने अधिकारियों को नियमों के विपरीत बने रैंपों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद वार्ड-14 में अभियान शुरू किया गया। अब अन्य वार्डों में भी अवैध रैंप और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने की उम्मीद है। नगर परिषद की हालिया बैठक में पार्षदों ने घरों और दुकानों के बाहर बनाए गए रैंपों का मुद्दा उठाया था। पार्षद जगतार सिंह भोटी ने कहा था कि रैंपों के कारण राहगीरों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है तथा दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। पार्षद भूपेंद्र सिंह भूप्पी ने सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण बर्दाश्त न करने की बात कही और कार्रवाई की शुरुआत अपने वार्ड से करने का सुझाव दिया था।बैठक के बाद नगर परिषद प्रधान सुरेंद्र कौशिक बबल ने अधिकारियों को नियमों के विपरीत बने रैंपों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद वार्ड-14 में अभियान शुरू किया गया। अब अन्य वार्डों में भी अवैध रैंप और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने की उम्मीद है।

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नयागांव। नगर परिषद नयागांव ने सार्वजनिक रास्तों पर लोगों द्वारा मनमर्जी से बनाए गए अवैध रैंपों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 8 अक्तूबर को नगर परिषद की टीम ने वार्ड नंबर 14 में अभियान चलाकर करीब 11 से 12 अवैध रैंप तोड़ दिए। इन रैंपों के कारण सड़क और गलियों में आवागमन प्रभावित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान वार्ड नंबर 5 की पार्षद सरबजीत कौर की दुकानों के बाहर बना रैंप भी तोड़ा गया। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण के मामले में नियम सभी के लिए समान हैं।