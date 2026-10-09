Mohali News: पशु चोरी गैंग के तीन गिरफ्तार

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मोहाली। खरड़ सीआईए ने पंजाब और हिमाचल में पशु चोरी करने वाले कथित गैंग के तीन सदस्यों को जम्मू से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक करीब 700 से 800 पशु चोरी कर चुके हैं और मोहाली क्षेत्र में करीब 10 वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों और चोरी किए पशुओं की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है।