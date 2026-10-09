जीरकपुर में युवकों की गुंडागर्दी: होटल के बाहर किया पथराव, गाड़ियों के शीशे टूटे; दुकानदारों में फैली दहशत

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112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं मिला। पुलिस के अनुसार होटल पर ताला लगा हुआ था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। विज्ञापन



स्थानीय लोगों के अनुसार होटल का नाम करीब छह महीने पहले एमएम क्रॉन था, जिसे बाद में बदलकर ब्लू बेरी कर दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि होटल के आसपास कथित संदिग्ध गतिविधियों से उन्हें परेशानी हो रही है। विज्ञापन विज्ञापन



हमें 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि पटियाला रोड पर झगड़ा हुआ है। जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और होटल पर ताला लगा हुआ था। हम आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। कुछ सामने आता है तो आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- नीरज, पीसीआर अधिकारी थाना जीरकपुर।

112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं मिला। पुलिस के अनुसार होटल पर ताला लगा हुआ था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।स्थानीय लोगों के अनुसार होटल का नाम करीब छह महीने पहले एमएम क्रॉन था, जिसे बाद में बदलकर ब्लू बेरी कर दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि होटल के आसपास कथित संदिग्ध गतिविधियों से उन्हें परेशानी हो रही है।हमें 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि पटियाला रोड पर झगड़ा हुआ है। जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और होटल पर ताला लगा हुआ था। हम आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। कुछ सामने आता है तो आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जीरकपुर के पटियाला रोड स्थित होटल ब्लू बेरी के बाहर दर्जनों युवकों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट और पथराव होने से हड़कंप मच गया। इस दौरान होटल के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। घटना देखकर आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई और कई लोग अपनी दुकानों के अंदर चले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है।