फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   NIPER employees' protest for PPS demand continues.

Mohali News: पीपीएस की मांग के लिए नाइपर कर्मचारियों का धरना जारी

Fri, 09 Oct 2026 02:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
NIPER employees' protest for PPS demand continues.
मोहाली। नाइपर के नॉन-टीचिंग कर्मचारियों की पर्सनल प्रमोशन स्कीम (पीपीएस) लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन वीरवार को 38वें दिन भी जारी रहा। नॉन-टीचिंग स्टाफ के पांच कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों ने असहयोग आंदोलन के जरिए उनका समर्थन किया। कर्मचारियों ने नाइपर की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के सामने एकत्र होकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से पहले से मंजूर पीपीएस को लागू करने की मांग की।
विज्ञापन

कर्मचारियों का कहना है कि पीपीएस को वर्ष 2003 और दोबारा 2013 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से प्रमोशन का मामला लंबित है। उनका आरोप है कि योजना लागू नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है।
विज्ञापन

बॉक्स | पुरानी नीति को अंतरिम रूप से जारी रखने की मांग
कर्मचारियों के अनुसार नाइपर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संस्थान के प्रशासनिक और सेवा संबंधी मामलों में अधिकार प्राप्त हैं। उनका कहना है कि 2022 में संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद पहले से मंजूर नीतियों की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। कर्मचारियों की मांग है कि सभी नाइपर संस्थानों के लिए नई प्रमोशन नीति औपचारिक रूप से मंजूर होने तक पहले से स्वीकृत पीपीएस को अंतरिम रूप से जारी रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने पीपीएस बहाल करने और नाइपर की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग को लेकर नारे लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि मांग पर निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed