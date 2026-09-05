Mohali News: शराब ठेकेदार की चोरी हुई जीप उत्तर प्रदेश से बरामद

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जांच अधिकारी एएसआई चमकौर सिंह ने बताया कि रोहित कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। रोहित कुमार शराब ठेकेदार के सर्कल इंचार्ज के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को सन्नी एनक्लेव के सेक्टर 124 स्थित शराब के ठेके से उनकी पिकअप गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस ने गाड़ी में लगे जीपीएस प्रणाली की मदद ली। चोरी हुई गाड़ी को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से बरामद किया गया है। पुलिस अब गाड़ी चोरी करने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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खरड़। खरड़ सदर पुलिस ने एक शराब ठेकेदार की चोरी हुई जीप को उत्तर प्रदेश से बरामद किया है। यह जीप 30 अगस्त को सन्नी एनक्लेव स्थित शराब के ठेके से चोरी हुई थी।