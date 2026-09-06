Mohali News: बिजली गिरने से लाखों रुपये का सामान जला, युवक बेहोश
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:56 AM IST
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लांडरां/बनूड़। गांव छड़बड़ में बीते दिन दोपहर एक बजे आसमानी बिजली गिरने से लाखों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया। इस घटना में 17 वर्षीय जशनप्रीत सिंह बिजली का झटका लगने से बेहोश हो गया, हालांकि बाद में उसे होश आ गया। बुजुर्ग सरदार कौर ने बताया कि उनके मकान पर बिजली गिरी। इससे तीन एलसीडी, एक रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक, इन्वर्टर और वाई-फाई जैसे उपकरण जल गए। एक बड़ी बैटरी और बिजली फिटिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय जशनप्रीत सिंह कंप्यूटर पर काम कर रहा था। आसपास के करीब आधा दर्जन मकानों के इन्वर्टर भी जल गए। इस घटना से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई।
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