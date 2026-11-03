Mohali News: लालड़ू में बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदल 35 हजार रुपये निकाले

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ज्ञान सिंह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग, चंडीगढ़ से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह अपनी पेंशन निकालने एसबीआई एटीएम गए थे। वहां पहले से दो युवक मौजूद थे। जब वह एटीएम मशीन में कार्ड डालकर पिन नंबर दर्ज कर रहे थे, तो पीछे खड़े एक युवक ने उनका पिन नंबर देख लिया। इसी दौरान दोनों युवकों ने चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। उन्हें प्रेम नाथ नामक व्यक्ति का कार्ड थमा दिया गया। बाद में बैंक पहुंचने पर उन्हें कार्ड बदले जाने और पैसे निकाले जाने का पता चला। बैंक कर्मचारियों की मदद से उन्होंने तुरंत अपना एटीएम कार्ड बंद करवाया।ठगी का तरीकापिन नंबर देखने के बाद आरोपियों ने कार्ड बदला। ज्ञान सिंह को प्रेम नाथ का कार्ड दिया गया। यह घटना सेवा केंद्र के पास स्थित एटीएम पर हुई। आरोपियों ने बुजुर्ग की सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है।खाते से निकाली गई राशिबैंक विवरण के अनुसार, आरोपियों ने आधे घंटे के भीतर पैसे निकाले। उन्होंने तीन बार 10-10 हजार रुपये निकाले। इसके बाद 4500 रुपये और फिर 500 रुपये निकाले गए। इस तरह कुल 35 हजार रुपये खाते से निकाल लिए गए। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है।