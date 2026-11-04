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मोहाली में हॉकी का महा-रोमांच आज से: खेले जाएंगे तीन अहम मुकाबले, शाम को सेमीफाइनल में कोरिया से भिड़ेगा भारत

Wed, 04 Nov 2026 09:28 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: Nivedita Updated Wed, 04 Nov 2026 09:28 AM IST
सार

खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष नितिन कोहली, खेल निदेशक अभिजीत कपलिश, उपायुक्त कोमल मित्तल, एसएसपी वरुण शर्मा और नगर निगम आयुक्त संदीप सिंह गाढ़ा ने स्टेडियम का जायजा लिया।

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Hockey Asian Champions Trophy Mohali India Korea semi-final
फेज-9 स्थित ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेक्टिस करते जापान के खिलाड़ी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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मैदान पर हॉकी का जोश, दर्शकों की तालियां और पंजाब की संस्कृति का रंग, मोहाली का हॉकी स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के रोमांच के लिए तैयार है। नौवीं हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब के तहत बुधवार को तीन अहम मुकाबले खेले जाएंगे।
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इनमें भारत और कोरिया के बीच शाम सात बजे होने वाला सेमीफाइनल सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और फाइनल में जगह बनाने की जंग देखने के लिए दर्शक निशुल्क स्टेडियम पहुंच सकेंगे।
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खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष नितिन कोहली, खेल निदेशक अभिजीत कपलिश, उपायुक्त कोमल मित्तल, एसएसपी वरुण शर्मा और नगर निगम आयुक्त संदीप सिंह गाढ़ा ने स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान हॉकी इंडिया के निदेशक विक्रमपाल सिंह और बीएन भूषण भी मौजूद रहे।
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निशुल्क पास से मिलेगी एंट्री
अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आनंद लेने के लिए दर्शक www.ticketgenie.in पर निशुल्क डिजिटल प्रवेश पास बुक कर सकते हैं। पहले मैच से दो घंटे पहले स्टेडियम के गेट खोल दिए जाएंगे। खिलाड़ियों और वीवीआईपी के लिए गेट नंबर-1, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के दर्शकों के पैदल प्रवेश के लिए गेट नंबर-2, वैध कार पास वाले मेहमानों के लिए गेट नंबर-3 और मीडिया कर्मियों के लिए गेट नंबर-4 निर्धारित किया गया है।

हॉकी के साथ पंजाबी रंग भी
दर्शकों को पंजाब की ग्रामीण संस्कृति और विरासत से जोड़ने के लिए स्टेडियम में साडा पिंड तैयार किया गया है। यहां पारंपरिक ग्रामीण जीवनशैली की झलक देखने को मिलेगी। दस खाद्य स्टॉलों वाला फूड कोर्ट भी दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेगा। चार नवंबर को प्रसिद्ध गायक की लाइव प्रस्तुति खेल के रोमांच में संगीत का तड़का लगाएगी।


आज के तीन बड़े मुकाबले
दोपहर 2 बजे: चीन बनाम बांग्लादेश, पांचवें और छठे स्थान के लिए।
शाम 4:30 बजे: जापान बनाम मलेशिया, सेमीफाइनल।
शाम 7 बजे: भारत बनाम कोरिया, सेमीफाइनल।

5 नवंबर को कांस्य और स्वर्ण की जंग
चैंपियनशिप के अंतिम दिन पांच नवंबर को कांस्य पदक और ग्रैंड फाइनल के मुकाबले होंगे। इन्हीं से टूर्नामेंट की अंतिम तस्वीर साफ होगी और एशियाई चैंपियन का फैसला होगा। पंजाब सरकार ने हॉकी प्रेमियों और आम जनता से स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है।
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