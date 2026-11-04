Mohali News: श्रीलंका में चमके मोहाली के दो खिलाड़ी, तेज जैन और जैमिन मालवीय बने सीरीज के सितारे

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दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से मोहाली के क्रिकेट जगत में खुशी है। सीरीज में भारत की ओर से कुल 26 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनके साथ चार अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन इंटरनेशनल 50-बॉल्स क्रिकेट फेडरेशन के बैनर तले किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष और 50-बॉल क्रिकेट के संस्थापक इशान जैन आयोजन के दौरान मौजूद रहे। श्रीलंका में सीरीज की मेजबानी वहां के 50-बॉल्स क्रिकेट फेडरेशन के अध्यक्ष रोशन सिल्वा ने की। इस सीरीज को 50-बॉल क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।50-बॉल क्रिकेट के संस्थापक का बयानइशान जैन ने कहा कि इस आयोजन से 50-बॉल क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के प्रयासों को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों से इस प्रारूप को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। जैन का उद्देश्य अधिक देशों के युवा खिलाड़ियों को इस प्रारूप में खेलने के अवसर देना है।