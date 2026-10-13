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Mohali News: महाराज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में समागम आयोजित

Tue, 13 Oct 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:20 AM IST
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Gathering organized to mark the occasion of Maharaja Agrasen Jayanti.
समागम में गणमान्य लोगों ने महाराजा अग्रसेन को किया नमन
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संवाद न्यूज एजेंसी



कुराली। स्थानीय अग्रवाल सभा की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में डेरा बाबा गोसाई आणा में भजन संध्या आयोजित की गई। सभा के प्रधान राकेश अग्रवाल की देखरेख में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग शामिल हुए।


इस मौके पर भाजपा नेता रणजीत सिंह गिल, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने महाराजा अग्रसेन के समाजवाद और समानता के सिद्धांतों को याद करते हुए युवाओं से उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की।
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इसके बाद भजन गायक आशू शर्मा ने महाराजा अग्रसेन की महिमा का गुणगान किया। सभा की ओर से अतिथियों को सम्मानित भी किया गया।
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