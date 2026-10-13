Mohali News: अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर 500 ग्राम अफीम सहित तस्कर काबू

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लालडू। अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर लैहली के निकट पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के माझगवां निवासी मनोज के रूप में हुई है। लैहली चौकी इंचार्ज गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस लैहली टी-पॉइंट पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान अंबाला की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति पर शक हुआ। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।