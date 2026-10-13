फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Mass weddings for daughters of needy families on November 1.

Mohali News: जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह 1 नवंबर को

Tue, 13 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Mass weddings for daughters of needy families on November 1.
हर बेटी को 80 हजार का सामान, रजिस्ट्रेशन 20 तक
विज्ञापन




मोहाली। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी का खर्च कम करने के लिए सरब सांझा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 1 नवंबर को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। गुरुद्वारा नानक दरबार साहिब, सेक्टर 90-91 में होने वाले समारोह में प्रत्येक बेटी को करीब 80 हजार रुपये का घरेलू सामान दिया जाएगा। सिख, हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करवाए जाएंगे।


सोसाइटी के प्रधान एवं स्टेट अवॉर्डी फूलराज सिंह ने बताया कि पंजाब के किसी भी जिले और अन्य राज्यों के जरूरतमंद परिवार 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समारोह में परिवारों और बारातियों के लिए नाश्ते व दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी रहेगी।
विज्ञापन


विधायक कुलवंत सिंह ने समारोह का पोस्टर जारी कर सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed