Mohali News: फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा गैंगस्टर अमृत दालम पंजाब लाया गया

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अमृत दालम पर दर्ज मामले और आगे की जांच

पुलिस के अनुसार, अमृत दालम के खिलाफ कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, यूएपीए और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस अब आरोपी से विदेश में उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ करेगी। गैंग से उसके संपर्क और आपराधिक नेटवर्क के संबंध में भी जांच की जाएगी। उसकी पंजाब वापसी को गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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मोहाली। पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े गैंगस्टर अमृत दालम उर्फ अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से पंजाब वापस लाया है। यह कार्रवाई पंजाब सरकार की गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एक सफलता मानी जा रही है। पंजाब पुलिस की ओफ्टेक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। करीब छह महीने तक ''ऑपरेशन ईस्टर्न रीच'' के तहत यह कार्रवाई हुई। अमृत दालम अक्तूबर 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिये भारत से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसे मोल्दोवा के ओटाकी बॉर्डर क्रॉसिंग पर हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने 11 सितंबर को उसे मोल्दोवा एयरपोर्ट पर अपनी हिरासत में लिया। टीम उसे भारत लेकर पहुंची।