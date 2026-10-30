फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   GAMADA takes action against an illegal colony in Raipur; breaks open sewer covers.

Mohali News: रायपुर में अवैध कॉलोनी पर गमाडा की कार्रवाई, सीवरेज के ढक्कन तोड़े

Fri, 30 Oct 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
GAMADA takes action against an illegal colony in Raipur; breaks open sewer covers.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मोहाली। शहर से सटे गांवों में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है। बिना मंजूरी के प्लॉटिंग करने पर वीरवार को गमाडा की टीम ने रायपुर गांव में एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। रायपुर में बिना आवश्यक मंजूरियों के कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग की जा रही थी। आरोप है कि प्लॉटिंग के लिए सीवरेज लाइन बिछाते समय परिसर में लगे पेड़ काटे गए थे। पहले यह जमीन फार्म हाउस के रूप में थी। गमाडा ने कुछ दिन पहले बड़माजरा में भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। गमाडा के उपमंडल अधिकारी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान सीवरेज के कुछ ढक्कन तोड़े गए। बड़माजरा, रायपुर, जुझार नगर, झामपुर, ठस्का और मनाना जैसे इलाकों में अवैध कॉलोनियों के बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed