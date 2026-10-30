Mohali News: न्यू चंडीगढ़ में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद

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नयागांव। न्यू चंडीगढ़ इलाके में एयरफोर्स स्टेशन के पास खेतों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सहायक उपनिरीक्षक अग्रेज सिंह के अनुसार, शव लगभग 6 से 7 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक के शरीर पर चोट या कट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। उसने नीले रंग की पैंट और काले रंग की कमीज पहनी हुई थी। शव के पास से पहचान संबंधी कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। मुल्लांपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे तक खरड़ सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।