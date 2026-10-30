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Mohali News: लोकनृत्य प्रतियोगिता में अंबर सदन रहा विजेता

Fri, 30 Oct 2026 02:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:26 AM IST
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Ambar Sadan emerged as the winner in the folk dance competition.
जीरकपुर। ढकोली के सेंट सोल्जर पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय संस्कृति विषय पर अंतर-सदनीय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें अंबर सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने हरियाणा, पंजाब, कश्मीर और राजस्थान के पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुतियां दीं। रंग-बिरंगी वेशभूषा और लोकसंगीत के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया। प्रतियोगिता में अवनि सदन द्वितीय, अनंत सदन तृतीय और अन्नल सदन चतुर्थ स्थान पर रहे। प्रिंसिपल ने विजेता सदनों को बधाई दी। संवाद
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