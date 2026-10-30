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Mohali News: शैक्षणिक टूर में 30 छात्राओं ने भाग लिया

Fri, 30 Oct 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:27 AM IST
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30 female students participated in the educational tour.
मोहाली। भाई घनैया जी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसायटी ने छात्राओं के लिए धार्मिक और शैक्षणिक टूर आयोजित किया। इसमें गांव सोहाना, मटौर और बहलोलपुर के प्रशिक्षण केंद्रों की करीब 30 छात्राओं ने भाग लिया। न्यू एंजल पब्लिक स्कूल, जीरकपुर के मालिक सुरिंदर सिंह ने यात्रा के लिए परिवहन व्यवस्था में सहयोग दिया। छात्राओं ने श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब, गुरुद्वारा भाई घनैया जी और माता नैना देवी के दर्शन किए। सोसायटी के अध्यक्ष केके सैनी ने छात्राओं को भाई घनैया जी के जीवन और उनकी निस्वार्थ सेवा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाई घनैया जी युद्ध के दौरान बिना किसी भेदभाव के घायल सैनिकों को पानी पिलाते थे। शिक्षिकाएं मेघा शर्मा, पूनम शर्मा और रेनू भी उपस्थित थीं।
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