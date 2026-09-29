Mohali News: सोसाइटी में चार युवतियों ने एक युवती को पीटा, मामला दर्ज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:33 AM IST
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जीरकपुर। गाजीपुर रोड पर एक सोसाइटी में एक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। युवती ने चार अन्य युवतियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चारों युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घटना 22 सितंबर की रात उसके फ्लैट पर चार युवतियां पहुंचीं। बातचीत के दौरान उनमें किसी बात पर विवाद हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब वह फ्लैट से बाहर जाने लगीं तो चारों युवतियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई।पिटाई में घायल युवती इलाज के लिए सिविल अस्पताल ढकोली पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जीएमसीएच सेक्टर-32, चंडीगढ़ रेफर किया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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