Mohali News: फेज-2 के पीडब्लूडी कार्यालय में लगी आग, फर्नीचर और रिकॉर्ड जलकर राख
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
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मोहाली। फेज-2 स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मंगलवार सुबह आग लग गई। इस घटना में कार्यालय का फर्नीचर और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। तेज आग और धुएं के कारण इसे बुझाने में कर्मियों को परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब संबंधित विभाग आग से हुए नुकसान का आकलन करेगा। साथ ही, फायर सेफ्टी नियमों के पालन की भी जांच की जाएगी।
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