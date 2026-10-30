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Mohali News: गेहूं बीज पर किसानों को 2000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी सब्सिडी

Fri, 30 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:22 AM IST
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Farmers will receive a subsidy of Rs 2,000 per quintal on wheat seeds.
मोहाली। रबी सीजन 2026-27 के लिए किसानों को गेहूं के प्रमाणित बीज पर 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक सब्सिडी मिलेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इसके लिए प्रबंध किए हैं। यह सब्सिडी बीज की कीमत का 50 फीसदी या 2000 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, होगी। मुख्य कृषि अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। किसान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल या ब्लॉक कृषि कार्यालयों से आवेदन कर सकते हैं। किसानों की सुविधा हेतु छुट्टी वाले दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे। बीज और सब्सिडी जानकारी के लिए खरड़ ब्लॉक के शुभकरण सिंह से 84279 77101 पर संपर्क करें। माजरी ब्लॉक के रमन करोड़िया से 98156 77245 पर संपर्क करें। डेराबस्सी ब्लॉक के कल्पना से 89492 34345 पर संपर्क करें। शर्मा ने किसानों से समय पर आवेदन कर प्रमाणित बीज खरीदने की अपील की।
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