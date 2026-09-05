फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Explosion in a moving car in TDI Sector-118; incident captured on dashcam; police suspect an attack with a stone

Mohali News: टीडीआई सेक्टर-118 में चलती कार में धमाका, घटना डैशकैम में कैद, पुलिस को पत्थर से हमले का शक

Sat, 05 Sep 2026 01:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Explosion in a moving car in TDI Sector-118; incident captured on dashcam; police suspect an attack with a stone
मोहाली। टीडीआई सेक्टर-118 में वीरवार तड़के एक चलती कार पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। यह घटना सुबह करीब 4.45 बजे हुई और कार के डैशकैम में कैद हो गई। इस धमाके से कार में सवार लोगों में दहशत फैल गई।
विज्ञापन




वायरल वीडियो में कार के अंदर मौजूद महिला के चीखने और चालक के घबराने की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो में गोली चलने जैसी तेज आवाज आई, जिससे चालक घबराकर कार को मौके से तेज गति से भगा ले गया। थाना बलौंगी के थाना प्रभारी पैरीविंकल ने बताया कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने गोली चलने की बात से इन्कार किया है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह किसी पत्थर से हमला होने का मामला लग रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
विज्ञापन




जांच और आशंकाएं

पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। लूटपाट के इरादे से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी तरह की लूट या अन्य नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही वारदात की वास्तविक वजह सामने आएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कार पर वास्तव में गोली चली थी या पत्थर से हमला किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed