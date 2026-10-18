फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   DSP takes stock of preparations for the Dussehra festival

Mohali News: दशहरा उत्सव की तैयारियों का डीएसपी ने लिया जायजा

Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
DSP takes stock of preparations for the Dussehra festival
खरड़। महाराजा अज्ज सरोवर में 20 अक्तूबर को होने वाले दशहरा उत्सव की तैयारियों का डीएसपी ईशान सिंगला और सिटी थाना प्रभारी अमरिंदर सिंह सिद्धू ने शनिवार को जायजा लिया। दशहरा समिति के प्रधान कमल किशोर शर्मा ने उन्हें व्यवस्थाओं की जानकारी दी। पुलिस ने शांतिपूर्ण आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उत्सव में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed