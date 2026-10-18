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Mohali News: हरदयाल चंद बडबर बने प्रधान दलीप सिंह महासचिव

Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
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Hardayal Chand Badbar became President; Dalip Singh, General Secretary.
मोहाली। पंजाब और यूटी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला एसएएस नगर की मोहाली इकाई का गठन जिला प्रधान जगदीश सिंह सराओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। जिला महासचिव बाबू सिंह पमोर ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि पेंशनरों की अधिक संख्या के कारण अलग इकाई बनाना जरूरी था। चुनाव में हरदयाल चंद बडबर को प्रधान, मास्टर दलीप सिंह दुराली को महासचिव और पूर्व एसडीओ अवतार सिंह को वित्त सचिव चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को अन्य सदस्यों के चयन का अधिकार दिया गया। बैठक में मलागर सिंह, जस्मेर सिंह बाठ, उजागर सिंह, तरलोक सिंह, दर्शन सिंह, दलवीर सिंह, भगवान्त सिंह गिल, मंगत खां, लाभ सिंह, निरंजन सिंह और बलबीर सिंह सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
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