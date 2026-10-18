Mohali News: अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल व्यक्ति की मौत

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जीरकपुर। भबात स्थित शंकर सिटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल शेखर सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने उसे सेक्टर-32 अस्पताल पहुंचाया था, जहां से पीजीआई रेफर किया गया। पते की जानकारी नहीं मिलने पर शव 72 घंटे के लिए पीजीआई की मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह तूर ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।