Mohali News: शिवालिक स्कूल में नन्हे बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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मोहाली। फेज-6 के शिवालिक पब्लिक स्कूल में एलकेजी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और अच्छी आदतों पर कविताएं प्रस्तुत कर ज्ञान, रचनात्मकता व आत्मविश्वास दिखाया। अपना परिचय देने की गतिविधि भी आकर्षण रही। प्रिंसिपल डॉ. अनुपकिरण कौर ने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की और सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बताया। ब्यूरो