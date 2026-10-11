Mohali News: डिजिटल महिला रामलीला आज से, 108 बहन-बेटियां विभिन्न पात्रों की भूमिका में नजर आएंगीं

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आयोजन में शामिल होंगी विशिष्ट हस्तियां



इस विशेष आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां भी शामिल होंगी। ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी महाराज और डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर भी मौजूद रहेंगी। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल भी विशेष रूप से उपस्थित होंगी। इसके अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महंत रवींद्र पुरी जी महाराज और चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह भी अलग-अलग दिनों में इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे।

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जीरकपुर। ‘जड़ों से जुड़ो’ संस्था प्रथम डिजिटल महिला रामलीला का पांचवां मंचन 11 अक्तूबर से करेगी। शुक्रवार को चिनार होम्स, पीरमुछल्ला, ढकोली में इसका भूमि पूजन किया गया। आयोजक एकता नागपाल और विकास नागपाल सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस पूजन में भाग लिया। एकता नागपाल ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। आयोजन समिति के संजीव सूद ने जानकारी दी कि इस वर्ष रामलीला में 108 बहन-बेटियां मंच पर विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाएंगी। यह प्रस्तुति महिला सशक्तीकरण की एक मिसाल प्रस्तुत करेगी। रामायण के विभिन्न पात्रों को महिलाओं और बेटियों द्वारा मंचित किया जाएगा। आधुनिक प्रकाश, ध्वनि, डिजिटल और एआई तकनीक का प्रयोग कर इसे तैयार किया गया है। यह पहल भारतीय संस्कृति, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समरसता को एक मंच पर लाने का प्रयास है।