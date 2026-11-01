Mohali News: जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में देसू माजरा सेंटर का दबदबा, खिलाड़ियों ने जीते कई पदक

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माई सिटी रिपोर्टरमोहाली। खेल के मैदान में प्रतिभा और मेहनत का शानदार प्रदर्शन करते हुए देसू माजरा सेंटर के नन्हे खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय प्राथमिक स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ी। अंडर-11 आयु वर्ग के मुकाबलों में सेंटर के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कई पदक और स्थान हासिल कर स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फेज-3बी1, मोहाली में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में लड़कियों के वर्ग में संजना ने 100 मीटर दौड़ में दूसरा और 400 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। कराटे मुकाबलों में प्रिया ने 24 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा, जबकि बानी शर्मा ने 27 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया।योगा रिदमिक सिंगल प्रतियोगिता में देसू माजरा सेंटर की खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं 400 मीटर रिले दौड़ में टीम दूसरे स्थान पर रही। लड़कियों की खो-खो प्रतियोगिता में भी सेंटर की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। लड़कों के वर्ग में कृष्णा सिंह ने लंबी कूद में पहला स्थान हासिल किया, जबकि यंश ने 200 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया विजेता खिलाड़ियों को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) प्रेम कुमार मित्तल ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।