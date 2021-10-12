Mohali News: मुआवजा पैकेज लागू करने की मांग, हिंदू संगठनों ने सरकार को दी चुनाव में जवाब देने की चेतावनी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:08 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:08 AM IST
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जीरकपुर। पंजाब में आतंकवाद के काले दौर के दौरान मारे गए करीब 35 हजार हिंदुओं के परिवारों को न्याय, सम्मान और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से 30 अगस्त को बड़ा एकत्रीकरण किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार से वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की।
हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने कहा कि आतंकवाद के दौरान हजारों हिंदू परिवारों ने अपने लोगों को खोया, लेकिन उन्हें अब तक उचित राहत नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को 1984 के दंगा पीड़ितों की तर्ज पर मुआवजा और सहायता मिलनी चाहिए।
शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि संगठन वर्ष 2003 से यह मुद्दा लगातार उठा रहा है। उनके अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में धर्मयुद्ध मोर्चे के बाद आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के लिए करीब 781 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, लेकिन वर्षों बाद भी इसका लाभ पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंचा।
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30 अगस्त के एकत्रीकरण में 11 प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगामी चुनावों में हिंदू समाज लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगा।
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हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने कहा कि आतंकवाद के दौरान हजारों हिंदू परिवारों ने अपने लोगों को खोया, लेकिन उन्हें अब तक उचित राहत नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को 1984 के दंगा पीड़ितों की तर्ज पर मुआवजा और सहायता मिलनी चाहिए।
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शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि संगठन वर्ष 2003 से यह मुद्दा लगातार उठा रहा है। उनके अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में धर्मयुद्ध मोर्चे के बाद आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के लिए करीब 781 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, लेकिन वर्षों बाद भी इसका लाभ पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंचा।
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30 अगस्त के एकत्रीकरण में 11 प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगामी चुनावों में हिंदू समाज लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगा।