Mohali News: मुआवजा पैकेज लागू करने की मांग, हिंदू संगठनों ने सरकार को दी चुनाव में जवाब देने की चेतावनी

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हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने कहा कि आतंकवाद के दौरान हजारों हिंदू परिवारों ने अपने लोगों को खोया, लेकिन उन्हें अब तक उचित राहत नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को 1984 के दंगा पीड़ितों की तर्ज पर मुआवजा और सहायता मिलनी चाहिए।शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि संगठन वर्ष 2003 से यह मुद्दा लगातार उठा रहा है। उनके अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में धर्मयुद्ध मोर्चे के बाद आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के लिए करीब 781 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, लेकिन वर्षों बाद भी इसका लाभ पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंचा।30 अगस्त के एकत्रीकरण में 11 प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगामी चुनावों में हिंदू समाज लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगा।