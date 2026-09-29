Mohali News: खरड़ रेलवे स्टेशन के लिए अलग बस सेवा की मांग

संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली/खरड़। खरड़ रेलवे स्टेशन तक आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक अलग बस सेवा शुरू करने की मांग उठी है। समाजसेवी किरात सिंह के अलावा अन्य लोगों ने इस संबंध में सीटीयू प्रबंधन को पत्र लिखा है। उन्होंने खरड़ शहर से रेलवे स्टेशन तक नियमित बस सेवा चलाने की मांग की है। किरात सिंह ने अपने पत्र में बताया कि मोहाली और खरड़ रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। स्टेशन तक सीधी सार्वजनिक परिवहन सुविधा न होने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। यह समस्या विशेष रूप से बुजुर्गों, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों के लिए अधिक है। उन्होंने कहा कि खरड़ में प्रस्तावित सिटी बस सेवा शुरू होने तक सीटीयू की बस सेवा ही लोगों का मुख्य सहारा है। इसलिए सीटीयू को खरड़ शहर से रेलवे स्टेशन तक एक अलग रूट पर बस सेवा शुरू करनी चाहिए। इससे यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के लिए निजी या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। किरात सिंह ने सीटीयू प्रबंधन से यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए इस रूट का सर्वे कराने का आग्रह किया है। उन्होंने जल्द से जल्द बस सेवा शुरू करने की मांग की है। रेलवे स्टेशन तक सीधी सार्वजनिक परिवहन सुविधा नहीं है। इससे यात्रियों को स्टेशन पहुंचने में कठिनाई होती है। बुजुर्गों और विद्यार्थियों को विशेष रूप से समस्या का सामना करना पड़ता है। दैनिक रेल यात्री भी महंगे साधनों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। यह स्थिति यात्रियों के लिए असुविधाजनक है।मोहाली स्टेशन पर भी सेवा बढ़ाने की मांगकिरात सिंह ने सीटीयू से खरड़ शहर से रेलवे स्टेशन तक अलग रूट पर बस सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, उन्होंने मोहाली रेलवे स्टेशन से भी बस सेवाओं की संख्या बढ़ाने की मांग की है। यह कदम यात्रियों की परेशानी को कम करेगा और उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी।