Mohali News: दविंदर सिंह लाइनमैन प्रधान, दीपक बने उपप्रधान

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चुनाव के दौरान पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया। इसमें दविंदर सिंह लाइनमैन को प्रधान, दीपक को उपप्रधान, मनजिंदर सिंह को सचिव, राहुल को सहायक सचिव और नवजोत सिंह को कैशियर चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के चयन को डिवीजन कमेटी की ओर से मान्यता भी दी गई। इस मौके पर आयोजित बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से संगठन को मजबूत करने और अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जतिंदर सिंह, सर्कल प्रधान गुरबख्श सिंह, कन्वीनर लखा सिंह, राजिंदर सिंह, विजय कुमार और डिवीजन सचिव अजीत सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।