Mohali News: सेक्टर-104 में एसोसिएशन ने लगवाई स्ट्रीट लाइटें
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:07 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:07 AM IST
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मोहाली। परल सिटी सेक्टर-100 से 104 रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने निवासियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर-104 में अपने खर्च पर नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। एसोसिएशन के प्रवक्ता जोगिंदर सिंह जोगी ने बताया कि कार्य प्रधान परमजीत सिंह और महासचिव कुलदीप सिंह की अगुवाई में हुआ। खंभे पहले से लगे थे, लेकिन लाइटें खराब होने से रात में परेशानी होती थी। नई लाइटों का खर्च और बिजली बिल एसोसिएशन ही वहन करेगी। इस मौके पर सदस्य जसविंदर सिंह (जेली) भी मौजूद रहे।
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