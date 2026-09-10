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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Darkness at Mohali intersection; risk of accidents increases

Mohali News: मोहाली में चौराहे पर अंधेरा, हादसे का खतरा बढ़ा

Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
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Darkness at Mohali intersection; risk of accidents increases
मोहाली। खरड़-बनूड़ रोड पर सेक्टर-104 और 105 के चौराहे पर लगी हाईमास्ट एलईडी लाइट लंबे समय से बंद है। इससे रात में दृश्यता कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है।
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ईमार सेक्टर-108 मोहाली की रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने संबंधित विभागों से लाइट जल्द चालू करने की मांग की है। सोसाइटी के अध्यक्ष अजय पाल संधू और महासचिव पीएल गर्ग ने इस संबंध में पहले एनएचएआई से संपर्क किया था। एनएचएआई ने बताया कि सड़क और हाईमास्ट पंजाब सरकार के पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसके बाद सोसाइटी ने पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया। विभाग ने हाईमास्ट चालू करने के लिए रखरखाव का अनुमान तैयार कर मंजूरी समेत कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही।
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बिजली आपूर्ति बाधित होने का कारण

सोसाइटी के अनुसार, हाईमास्ट की बिजली आपूर्ति पीएसपीसीएल ने काट दी थी। इसका कारण एनएचएआई द्वारा बिजली बिल का भुगतान न करना बताया गया है। इस वजह से यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
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