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Mohali News: रक्षाबंधन पर बाजारों में उमड़ी भीड़, खरीदारी में दिखा उत्साह

Fri, 28 Aug 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:05 AM IST
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Crowds throng markets for Raksha Bandhan; enthusiasm seen in shopping
संवाद न्यूज एजेंसी जीरकपुर। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही जीरकपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के विभिन्न बाजार राखियों, मिठाइयों और उपहारों से सज गए हैं। त्योहार की खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया।
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शाम होते ही वीआईपी रोड, मेट्रो मॉल के आसपास, बलटाना मेन मार्केट और लोहगढ़ रोड समेत कई प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। राखी की दुकानों पर महिलाएं और बच्चे अपनी पसंद की राखियां खरीदते दिखे। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रंग-बिरंगी, डिजाइनर और बच्चों की पसंद वाली राखियां सजा रखी हैं। राखियों के साथ-साथ मिठाई की दुकानों पर भी अच्छी भीड़ रही। लोगों ने बहनों के लिए मिठाइयां, मेवे और अन्य उपहार खरीदे। कई दुकानों पर पैकेजिंग और उपहार पैक की विशेष व्यवस्था भी की गई है। यह खरीदारी भाई-बहन के रिश्ते की मिठास को दर्शाती है।
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कारोबार में तेजी की उम्मीद

दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन को लेकर इस बार ग्राहकों में अच्छा उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ कारोबार में और तेजी आएगी। बाजारों में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। यह रौनक त्योहार के उत्साह को दर्शाती है।
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