Mohali News: मोहाली की टीमों ने किया शानदार प्रदर्शन, दो वर्गों में पहला स्थान

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मोहाली। चैंपियन क्रिकेट अकादमी छप्पर चिड़ी में हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में मोहाली की टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर-17 और अंडर-19 वर्गों में पहला स्थान हासिल किया। अंडर-19 वर्ग में मोहाली की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। सोहाना दूसरे और डेराबस्सी तीसरे स्थान पर रही। अंडर-17 वर्ग में भी मोहाली की टीम ने पहला स्थान जीता। खरड़ दूसरे और सोहाना तीसरे स्थान पर रही। अंडर-14 वर्ग में मोहाली की टीम तीसरे स्थान पर रही। डेराबस्सी ने पहला और जीरकपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। कोच कृष्ण मेहता ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धी मंच देना था।