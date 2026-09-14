Mohali News: बुजुर्गों के लिए हर शुक्रवार विशेष ओपीडी शुरू
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
मोहाली। फेज-6 मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग ने बुजुर्ग मरीजों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब हर शुक्रवार विशेष जेरियाट्रिक ओपीडी चलेगी। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक ही जगह जांच और उपचार उपलब्ध कराना है।
इस ओपीडी में डॉक्टर मरीजों की मौजूदा बीमारियों, दवाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी लेकर उपचार तय करेंगे। बुजुर्गों के लिए ओपीडी में एक अलग कमरा भी निर्धारित किया गया है।
कॉलेज में पिंक कार्ड व्यवस्था पहले से लागू है। इससे बुजुर्ग मरीजों को प्राथमिकता मिलती है और उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता। डॉ. अमित अग्रवाल, एडिशनल एमएस, फेज-6 मेडिकल कॉलेज, एम्स ने बताया कि यह ओपीडी बुजुर्गों को एक ही स्थान पर जांच और उपचार की सुविधा देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस ओपीडी में डॉक्टर मरीजों की मौजूदा बीमारियों, दवाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी लेकर उपचार तय करेंगे। बुजुर्गों के लिए ओपीडी में एक अलग कमरा भी निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
कॉलेज में पिंक कार्ड व्यवस्था पहले से लागू है। इससे बुजुर्ग मरीजों को प्राथमिकता मिलती है और उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता। डॉ. अमित अग्रवाल, एडिशनल एमएस, फेज-6 मेडिकल कॉलेज, एम्स ने बताया कि यह ओपीडी बुजुर्गों को एक ही स्थान पर जांच और उपचार की सुविधा देगी।
विज्ञापन