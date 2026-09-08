Mohali News: शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

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इसी बहाने उसने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। युवती ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने सूरज सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत नामजद किया है। पीड़िता ने बताया कि वे सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में आए थे। वर्ष 2024 में उनकी बातचीत शुरू हुई और दोस्ती हुई। बाद में सूरज ने शादी का प्रस्ताव रखा और उसका विश्वास जीता। उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। विज्ञापन





मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में लगाए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अमनदीप सिंह, जांच अधिकारी इसी बहाने उसने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। युवती ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने सूरज सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत नामजद किया है। पीड़िता ने बताया कि वे सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में आए थे। वर्ष 2024 में उनकी बातचीत शुरू हुई और दोस्ती हुई। बाद में सूरज ने शादी का प्रस्ताव रखा और उसका विश्वास जीता। उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए।मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में लगाए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अमनदीप सिंह, जांच अधिकारी

मोहाली। मटौर थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी सूरज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सूरज सिंह ने वर्ष 2024 से उसे शादी का झांसा दिया।