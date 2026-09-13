Mohali News: वन विभाग की टीम पर रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास, मामला दर्ज

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वन विभाग के अधिकारियों ने शिकायत में बताया कि कर्मचारी देर रात टांडी पुल के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गांव टांडा (करौरां) की तरफ से लाल रंग का ट्रैक्टर 855 एफई रेत से भरी ट्रॉली के साथ तेज रफ्तार से आया। टीम ने चालक को रोकने का इशारा किया, पर उसने ट्रैक्टर नहीं रोका। चालक ने ट्रैक्टर की रफ्तार और बढ़ा दी। वह ट्रैक्टर-ट्रॉली को लेकर मौके से भाग निकला। वन कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। ट्रैक्टर-ट्रॉली को सिंह देवी कॉलोनी, गांव नाडा की ओर जाते देखा गया। इस घटना का वीडियो भी मोबाइल फोन से बनाया गया है।घटना का विस्तृत विवरणवन विभाग की रिपोर्ट में आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाकर कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विभाग ने इसे सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का मामला बताया है। यह वन क्षेत्र से संबंधित नियमों का उल्लंघन भी है। वन विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की जानकारी भेजी है।पुलिस कार्रवाई और कानूनी पहलूवन विभाग ने इस घटना पर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में पी.एल.पी. एक्ट, 1900 की धारा 4, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927, (एफसीए), 1980 और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा, बीएनएस की धारा 224, 221 और 132 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। नयागांव थाना एसएचओ शिव बराड़ ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।