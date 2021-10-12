Mohali News: ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 35.80 लाख ठगे, मौसी गिरफ्तार

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रॉयल एस्टेट निवासी मंजीत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी सुनन्दा के संपर्क में आए थे। दंपती ने उन्हें ट्रेडिंग में निवेश कर रकम दोगुनी करने का भरोसा दिया। मंजीत सिंह ने अलग-अलग समय पर कुल 35.80 लाख रुपये का निवेश किया। काफी समय बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं मिली। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। जांच में पता चला कि दंपती ने कई अन्य लोगों से भी इसी तरह पैसे ठगे हैं। आरोपी दंपती लोगों से मिली रकम अपने खातों में नहीं लेते थे। वे इसे मौसी गीता के बैंक खाते में जमा करवाते थे। इसी वजह से पुलिस जांच में गीता की भूमिका सामने आई। दंपती ने पहले वीआईपी रोड और बाद में सिंघपुरा में अपने कार्यालय खोले थे।मौसी गीता की गिरफ्तारी और पूछताछपुलिस ने करीब एक साल की लंबी कार्रवाई के बाद गीता को गिरफ्तार किया है। अदालत ने गीता को रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उससे उसके बैंक खाते में जमा रकम और पैसों के लेनदेन के बारे में पूछताछ कर रही है। दुबई फरार आरोपी दंपती से उसके संपर्क को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। जसवीर सिंह तूर, एसएचओ, जीरकपुर ने बताया कि गीता से पूछताछ में बैंक खातों में हुए लेनदेन समेत मामले से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है।फरार दंपती की तलाश जारीपुलिस फरार आरोपी दंपती सौरभ शर्मा और सुनन्दा की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दंपती ने कितने लोगों से निवेश के नाम पर रकम ली। कुल कितनी रकम की ठगी की गई, इसकी भी जांच की जा रही है।