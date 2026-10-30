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Mohali News: सेवा शिविर में 165 मरीजों की जांच कर 124 कार्ड बनाए

Fri, 30 Oct 2026 02:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:25 AM IST
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At the service camp, 165 patients were examined and 124 cards were issued.
जीरकपुर। गांव लोहगढ़ में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए एक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 165 मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की गई और 124 पात्र लाभार्थियों के हेल्थ कार्ड बनाए गए। शिविर में जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बने कार्डों से 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। शिविर में दांतों की जांच व उपचार, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की गई। जोड़ों के दर्द की जांच तथा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग भी की गई। डॉक्टरों ने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया।
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