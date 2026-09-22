Mohali News: स्कूलों में एंटी-सबोटाज और डॉग स्क्वायड से जांच, सुरक्षा बढ़ाई

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पंजाब के डीजीपी और रोपड़ रेंज के डीआईजी के दिशा-निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई। एसएसपी मोहाली वरुण शर्मा के निर्देश पर पुलिस टीमों ने जांच की। टीमों ने स्कूल परिसरों और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि का समय रहते पता लगाना भी था। एसएसपी वरुण शर्मा ने जिला पुलिस को स्कूलों के आसपास गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधकों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में सुरक्षा जांच के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी और गश्त पर विशेष जोर दिया गया है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधकों से सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने को कहा है।संदिग्ध सूचना के लिए 112 पर संपर्क करेंमोहाली पुलिस ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। आपात स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। स्कूलों और उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी जारी रहेगी।