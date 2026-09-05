Mohali News: जीरकपुर में एक घंटे की बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल

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बाजारों और रिहायशी इलाकों में हाहाकारबलटाना मुख्य बाजार और आसपास की गलियों में जलभराव से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं, शिवालिक विहार की गलियों तथा लोहगढ़ में विश्वकर्मा मंदिर के आसपास भी पानी जमा रहा। बारिश रुकने के करीब दो घंटे बाद ही कई स्थानों से पानी उतर पाया। नगर परिषद चुनाव के बाद नए अध्यक्ष और पार्षदों ने जलभराव की समस्या दूर करने के दावे किए थे, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए।पटियाला चौक में फिर जलभरावशुक्रवार को हुई बरसात के बाद पटियाला चौक पर एक बार फिर जलभराव की समस्या सामने आई। बारिश के बाद चौक पर करीब एक फुट तक पानी जमा हो गया। सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को आवाजाही में परेशानी हुई। पटियाला चौक शहर का प्रमुख मार्ग होने के कारण यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है। जलभराव के कारण वाहन धीमी गति से रेंग-रेंगकर चलते नजर आए।ड्रैनेज सफाई के बावजूद समस्याखास बात यह है कि पटियाला चौक पर जलभराव की समस्या को देखते हुए हाईवे अथॉरिटी और नगर परिषद की ओर से ड्रैनेज की सफाई करवाई गई थी। इसके बावजूद शुक्रवार को हुई बारिश के बाद चौक पर दोबारा पानी जमा हो गया। इससे ड्रैनेज व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के बाद पटियाला चौक पर पानी जमा हो जाता है। ड्रैनेज की सफाई करवाने के बावजूद यदि बारिश के बाद फिर से सड़क पर पानी भर रहा है तो इसकी स्थायी समस्या का समाधान किया जाना जरूरी है।