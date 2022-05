{"_id":"6274aa763f48e22897619f1b","slug":"accused-of-attack-on-senior-journalist-of-amar-ujala-fled-towards-panchkula-cctv-footage-revealed-accused-of-attack-on-senior-journalist-of-amar-ujala-fled-towards-panchkula-cctv-footage-revealed","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जीरकपुर में पत्रकार पर हमला: स्कूटी पर सवार थे दो हमलावर, सीसीटीवी फुटेज से खुलासा-वारदात के बाद पंचकूला की ओर भागे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली/जीरकपुर Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 06 May 2022 10:29 AM IST