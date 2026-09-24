Mohali News: फ्लाईओवर पर कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:56 AM IST
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जीरकपुर। चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर सेठी ढाबे के पास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार गुरदीप सिंह (46) की मौत हो गई। हादसे में गुरदीप सिंह फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
गांव झारमड़ी, थाना लालड़ू निवासी प्रिंस सिंह ने पुलिस को बताया कि 22 सितंबर की रात करीब 8 से 8:30 बजे वह और उसके चचेरे भाई गुरदीप सिंह अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर चंडीगढ़ से जीरकपुर की ओर जा रहे थे। गुरदीप काले रंग की मोटरसाइकिल नंबर PB-70F-8042 पर आगे चल रहे थे। सेठी ढाबे के पास पीछे से आई सफेद ऑल्टो कार ने पहले प्रिंस को ओवरटेक किया और आगे चल रही गुरदीप की बाइक को टक्कर मार दी। प्रिंस ने कार का नंबर PB-70F-1353 बताया है। पुलिस ने प्रिंस सिंह के बयान पर बीएनएस की धारा 281, 324(4) और 106 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है।
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गांव झारमड़ी, थाना लालड़ू निवासी प्रिंस सिंह ने पुलिस को बताया कि 22 सितंबर की रात करीब 8 से 8:30 बजे वह और उसके चचेरे भाई गुरदीप सिंह अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर चंडीगढ़ से जीरकपुर की ओर जा रहे थे। गुरदीप काले रंग की मोटरसाइकिल नंबर PB-70F-8042 पर आगे चल रहे थे। सेठी ढाबे के पास पीछे से आई सफेद ऑल्टो कार ने पहले प्रिंस को ओवरटेक किया और आगे चल रही गुरदीप की बाइक को टक्कर मार दी। प्रिंस ने कार का नंबर PB-70F-1353 बताया है। पुलिस ने प्रिंस सिंह के बयान पर बीएनएस की धारा 281, 324(4) और 106 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है।
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