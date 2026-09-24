Mohali News: 15 किलो भुक्की समेत कैंटर चालक काबू

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लालड़ू। पुलिस ने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर गांव झरमड़ी के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर से 15 किलो भुक्की-चूरा-पोस्त बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरदेव सिंह निवासी गांव चुन्नी कलां, जिला फतेहगढ़ साहिब के रूप में हुई है। एएसआई गौरव शर्मा के अनुसार पुलिस पार्टी वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अंबाला की तरफ से आए कैंटर चालक ने पुलिस को देखकर वाहन पीछे मोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने कैंटर रोककर तलाशी ली तो एक थैले से 15 किलो भुक्की-चूरा-पोस्त बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। संवाद